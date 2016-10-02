Cамые невероятные учителя мира

Деталі Неділя, 02 жовтня 2016, 11:19 Автор: Виктор Степанов

Ни один человек в мире не может обойтись без учителей и наставников: они были (или есть) у каждого. Поэтому День учителя – один из тех профессиональных праздников, которые отмечают все вместе, а не только в узком кругу.

В Украине День учителя (День работников образования) в 2016 году выпал на 2 октября.

В честь праздника "Обозреватель" собрал доказательства тому, что педагог — это не только благородная профессия, но и совершенно особые склад ума и подход к жизни.

Знакомьтесь: топ-7 невероятных учителей со всего мира.

Самый красивый

Пьетро Боселли

Такой гордый титул получил преподаватель высшей математики Университетского колледжа Лондона — ныне 28-летний Пьетро Боселли. Этот молодой человек глубоко проник не только в тайны интегралов и загадки логарифмов, но и в сердца своих студентов — особенно их девичьей половины.

Мускулистый подтянутый Боселли всем своим видом подтверждает: учитель может быть не только умным (у Пьетро — степень доктора наук в области машиностроения), но и красивым (математик является обладателем главной награды конкурса European Fitness Model 2014).

А не так давно "самый красивый преподаватель" стал новым лицом Модного дома Armani, подписав контракт на участие в рекламной кампании линейки спортивной одежды EA7. Заработанные в этом проекте деньги Пьетро планирует потратить на открытие собственной инженерной компании в Лондоне и возможность продолжить преподавательскую деятельность.

Самая сексуальная

Фото: страница Патрисии Браун в Instagram

Темнокожую учительницу младших классов Патрисию Браун из США слава настигла внезапно в сентябру 2016 — после того, как педагог выложила в Instagram свою фотографию, на которой была запечатлена в обтягивающем розовом платье на фоне учебной доски. Этот снимок лайкнули и прокомментировали тысячи людей, а авторитетное издание TheRoot сообщило, что "Патрисия растопила сердца многих пользователей соцсетей — даже тех, кто в свое время ненавидел ходить в школу!"

Патрисия Браун

Патрисия Браун закончила Albany State University в штате Джорджия и уже несколько лет работает в одной из школ Атланты.

Говорят, сама Браун славе "самой сексуальной учительницы" не очень-то рада: женщина дорожит профессией и считает именно педагогику, а не внешность, своим жизненным приоритетом. Что, впрочем, не мешает ей ежедневно выкладывать в свой Instagram секси-фото в разных нарядах, собирающие тысячи лайков, что не удивительно, ведь подписчиков у нее около 300 тысяч.

Самый молодой

Бабар Али

Сколько лет может быть учителю? А директору? Не поверите — 9! Именно в таком возрасте начал учительствовать индийский мальчик Бабар Али, проживающий в провинциальном городке Муршидабад. В этом городе с образованием беда: по статистике, в 2001 году читать умели лишь 66% его взрослых жителей. И это не потому, что они глупые и ленивые. Просто образование в Индии платное, и получить его могут лишь дети из состоятельных семей.

Бабару с родителями повезло: они могли оплатить обучение сына. Но мальчик переживал, что его детские друзья так и останутся неграмотными. Поэтому в 9 лет он основал собственную школу: возвращаясь с занятий в середине дня, Али рассаживал приятелей на траве и пересказывал им то, что узнал на уроках.

С каждым днем слушателей становилось все больше: для индийцев образование — практически единственный шанс вырваться с социального дна. В итоге Бабуру пришлось "открыть" сразу несколько классов, чтобы обучать детей разных возрастов.

В 2009 году любительская школа, основанная 9-летним мальчиком, благодаря западным журналистам стала известна на весь мир. В 16 же лет Али получил титул "самого молодого директора школы в мире", а организация Real Heroes Award поощрила подростка премией. Которую мальчик снова-таки пустил на развитие своего неофициального учебного заведения, которое сегодня насчитывает более 800 учеников в возрасте от 5 до 18 лет.

Самый неутомимый

Джеффри Шнайдер

В Астралии живет отец Джеффри Шнайдер — человек, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, как самый пожилой и "долгоиграющий" преподаватель в мире. Джеффри преподавал в одном из австралийских колледжей 74 года — начиная с 1940-го. Шнайдер пережил многих своих учеников, и нередко его студентами становились внуки, а порой и правнуки тех, кого он начинал учить на заре своей карьеры.

Свое учительство отец Джеффри завершил в возрасте 101 лет и 109 дней. И то — лишь потому, что ему стало тяжело каждое утро добираться до колледжа. Сегодня Шнайдер продолжает преподавать, но уже заочно, по Интернету. "Мне кажется, я еще могу научить людей чему-то хорошему. А потому не вижу смысла прекращать это делать", — говорит он.

Самая экстремальная

Рахель Шелб

35-летняя учительница из Швейцарии Рахель Шелб прославилась не только своим талантом общаться с детьми и сеять среди них "разумное, доброе, вечное", но и экстремальными достижениями.

Рахель Шелб

Так, пару лет назад она в одиночку совершила подъем на вершину скалы по 300-метровой трещине в регионе Ли Мин в китайской провинции Юньнань. Впечатляющие снимки восхождения облетели весь Интернет, а Рахель мгновенно стала одной из самых известных учителей мира.

Глядя на эти фотографии, не сомневаешься: мадемуазель Шелб совершенно точно не страшно входить в класс с тиграми… ой, учениками!

Самые творческие

Думаете, доска существует лишь для того, чтобы писать на ней формулы, правила да домашние задания? А вот и нет: доска — это полноценный инструмент для настоящего творчества!

Доказано сразу несколькими учителями.

Хиротака Хамасаки

Так, японец Хиротака Хамасаки — преподаватель искусств в школе городка Нара, каждое утро начинает с того, что рисует на классной доске какой-нибудь известный шедевр — например, "Тайную вечерю" да Винчи или "Гернику" Пикассо. По мнению мистера Хамасаки, таким образом он делится с классом вдохновением. И ничего, что великолепную картину чуть позже приходится стирать — зато окрыленные ею ученики демонстрируют настоящие таланты.

Коллега Хамасаки по художествам — пользователь интернет-портала Reddit, известный под ником Nate100100. Не так давно из фотографий, выложенных в его блоге, выяснилось, что Нейт работает учителем рисования в штате Вайоминг (США), и очень креативно подходит к преподаванию предмета: вместо "сухой" теории он наглядно демонстрирует ученикам приемы ИЗО, рисуя мелом потрясающие картины.

Самая сильная

Анна Куркурина

Самая сильная в мире учительница живет в Николаеве. 50-летняя Анна Куркурина много лет преподавала биологию в одной из николаевских средних школ. Параллельно она подрабатывала в местном зоопарке — ухаживала за животными и не раз была вынуждена переносить на руках крупных зверей или таскать им мешки с кормом. Чтобы справляться с этими обязанностями, Анна пошла в тренажерный зал и… внезапно для себя начала демонстрировать потрясающие результаты в силовых тренировках.

Открыв в себе бодибилдера, Анна наладила отличные взаимоотношения с учениками. Когда кто-то из школьников шел на конфликт, учительница биологии со спокойной улыбкой предлагала ему не горячиться, а побороться на руках. Со временем даже отъявленные хулиганы поняли, что победить "биологичку" не удастся.

Сегодня Куркурина — трехкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу. Но педагогический путь Анна не забросила: она директор фитнес-клуба и лично проводит тренировки, помогая ученикам стать сильнее и поверить в себя.