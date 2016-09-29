Названі правила перетину кордону, які діятимуть після скасування віз

Деталі Четвер, 29 вересня 2016, 07:18 Автор: Юрій Петренко

Якщо все піде за кращим сценарієм, то незабаром візи громадянам України не знадобляться для подорожей у країни ЄС, за винятком Великої Британії та Ірландії. Безвізовий режим поширюється також на Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію, що не входять до Євросоюзу.

Однак без віз, не означає без дотримання певних правил. Так, першою вимогою для безвізової поїздки в ЄС є наявність біометричного паспорта. Також українцям важливо пам’ятати про те, що вони не зможуть перебувати на території держав Шенгенської зони в цілому більше 90 днів протягом півроку. Порушення цього правила може призвести до внесення до Шенгенської інформаційної системи SIS і заборони на в’їзд в ЄС, пише intermarium.com.ua.

Крім того, безвізовий режим не дає права на працевлаштування в країнах ЄС. Однак що стосується навчання, то якщо йдеться про короткострокові курси до 90 днів, то оформлення національних віз і спеціальних дозволів не потрібно.

Перетинаючи кордон Шенгенської зони, громадянам України слід мати при собі практично всі ті документи, які звичайно потрібні для отримання візи. Біометричного паспорта може і вистачити, однак співробітник імміграційної служби може попросити підтвердити мету і умови поїздки, довести наявність достатньої кількості коштів для перебування на території ЄС і повернення додому.

Зокрема, для того, щоб довести платоспроможність, треба пред’явити дорожні чеки, підтвердження бронювання житла, готівкову валюту і навіть наявність коштів на кредитній карті. Обсяг необхідних коштів безпосередньо залежить від тривалості поїздки і вибору країни або країн подорожі.

Нагадаємо, Європейська комісія вирішила передати Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу законодавчі пропозиції про введення безвізового режиму для громадян України.