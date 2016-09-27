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Важливе

Чего ждать от зимы 2017 года

Деталі
Вівторок, 27 вересня 2016, 14:25
Автор: Виктор Степанов
погода

Грядущая зима будет в Украине очень холодной, не в пример двум теплым зимам последних лет. Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань. Какой, по его расчетам, будет погода с декабря по февраль, Леонид Иванович рассказал "Сегодня" (см. инфографику). Напомним: учитывая, что прогноз сделан для всей Украины, климат которой в разных регионах отличается, вероятность прогноза составляет около 75%.


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CИНОПТИКИ

"Такие лютые холода — до –30 градусов — бывают раз в 32 года, достаточно вспомнить зимы 1985, 1953 и 1921 года, — говорит Горбань. — Похолодает до –3 градусов уже после 15 ноября, а период с первых чисел декабря и по 27 марта — это практически сплошные морозы с понижением ночной температуры порой до минус 28-32 градусов. То есть март фактически будет зимним месяцем. Оттепелей ожидается очень мало. Что касается снега, то выпадет в среднем до 35 мм осадков в месяц. В пересчете на сухой снег это примерно 30-35 см". То есть, по прогнозам Горбаня, за зиму Украину накроет примерно метровым слоем снега! Очевидно, что, например в Карпатах и на Полесье, его выпадет больше, а в южных регионах меньше.

Прогноз народника частично подтверждает и официальная метеорология. Так, завотделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического НИИ профессор Вазира Мартазинова рассказала нам, что с 2005 года прекратилось глобальное потепление и наступила стабилизация температуры на планете, поэтому зимы становятся немного холоднее. Но, по словам Мартазиновой, на погоду влияют и другие факторы, кроме глобального потепления — это, например, циклическое, с периодом в 100 лет, перемещение холодных арктических масс с запада на восток и обратно. Сейчас началось их движение с востока на запад, а значит, в Украине можно ожидать плавного возвращения к холодным зимам, которые были в 1950-1960 гг.

Правда, длительных 20-30-градусных морозов этой зимой Вартазинова не прогнозирует: "Зима ожидается неустойчивой, холода будут сменяться оттепелями, конечно, может быть и –30 °С, но говорить о том, что мы всю зиму будем страдать от сильного холода, нельзя. Впрочем, тепло уйдет уже в октябре, ноябрь также ожидается холодным".

А вот начальник Гидрометцентра Николай Кульбида, наоборот, уверен, что вероятность суровых холодов минимальна. "Из последних 20 зим 17 были теплыми, а средняя температура в зимние месяцы поднялась за эти годы с +2 до +2,5 градусов, что, с научной точки зрения, очень много, — рассказал нам Кульбида. — Количество зимних дней с минусовой температурой постоянно сокращается, а с плюсовой температурой растет. Да, будут и сильные 20—30-градусные морозы, обычно это середина зимы, но говорить о том, что нас ожидают месяцы холодов, я не могу. Что касается 32-летних повторяющихся циклов холодов, то, например, не только зима 1985 года, но и зимы 1986 и 1987 гг. тоже были холодными".

ПОГОДА НА МЕСЯЦ

Пока Укргидрометцентр обещает нам на ближайшие выходные три дня бабьего лета с дневной температурой до +25 градусов. А погодные сайты прогнозируют, что весь октябрь будет теплым, в среднем +4...+6 градусов ночью и +1...+14 днем. Небольшие ночные заморозки возможны лишь к концу месяца.

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