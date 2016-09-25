Вирвані нігті та цькування собаками. СБУ оприлюднила свідчення звільнених з катівень полонених

Деталі Неділя, 25 вересня 2016, 23:53 Автор: Юрій Петренко

Служба безпеки України видала брошуру, у якій зібрані свідчення українських військових, волонтерів та інших осіб, що вижили у полоні бойовиків. У брошурі зібрані свідчення про факти нелюдських умов утримання, катувань, психологічного тиску та інших порушень прав людини, що застосовували бойовики до полонених. Крім того наведені численні факти присутності російських військових на Донбасі.

Як зазначив голова СБУ Василь Грицак, не всі військові згодні оприлюднювати свої свідчення, тому у документі міститься лише частина інформації, повідомляє ТСН.

Військові свідчать, що їх постійно били розмаїтими предметами, ламали кістки, вибивали зуби. Розповсюдженим способом знущань була імітація розстрілу, при цьому багато тих, хто вижив, бачив вбивства полонених бойовиками, як військових, так і цивільних.

"Відразу після бою, де я потрапив у полон разом з двома побратимами, нас зв'язали та змусили йти попереду через заміноване поле (позаду на дистанції йшли військові РФ). Пройшовши півполя, я почув, як позаду мене пролунав вибух (як потім з'ясувалося, загинули два моїх товариша та три російських військових, ще троє росіян отримали поранення). Своїх вбитих та поранених вони винесли з поля. Наші бійці залишилися там", - військовий ЗСУ Іван, перебував у полоні 84 доби.

"Протягом усього періоду полону з різною періодичністю до мене застосовували побиття, намагалися відрізати пальці, підвішували за ноги, здійснювали тортури електричним струмом", - військовий з Житомирської області, перебував у полоні 21 день.

"Знущання іноді тривали з 11 ранку до 12 ночі. Після допитів кидали до собачого вольєру, де впродовж ночі до мене підходив вартовий та наносив удари електрошокером в голову. На ранок допит та побиття продовжували", - волонтер Володимир, провів у полоні два місяці.

"У полоні мене постійно били, травили собаками. Особливо жорстоко поводились з військовими, які потрапили в полон безпосередньо після бойових зіткнень. Катуючи, їх фактично монотонно вбивали", - військовий Григорій, 31 доба в полоні.

"На лівій руці у мене бойовики вирвали нігті на 4-х пальцях. В області тазу, де був осколок від бойових дій, вони спеціально на допитах підручними інструментами робили нестерпну біль", - військовий з Черкащини, 19 діб у полоні.