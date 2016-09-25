 
Четвер, 22 грудня 2016
Важливе

Вирвані нігті та цькування собаками. СБУ оприлюднила свідчення звільнених з катівень полонених

Деталі
Неділя, 25 вересня 2016, 23:53
Автор: Юрій Петренко
звільнення

Служба безпеки України видала брошуру, у якій зібрані свідчення українських військових, волонтерів та інших осіб, що вижили у полоні бойовиків. У брошурі зібрані свідчення про факти нелюдських умов утримання, катувань, психологічного тиску та інших порушень прав людини, що застосовували бойовики до полонених. Крім того наведені численні факти присутності російських військових на Донбасі.

Як зазначив голова СБУ Василь Грицак, не всі військові згодні оприлюднювати свої свідчення, тому у документі міститься лише частина інформації, повідомляє ТСН.

Військові свідчать, що їх постійно били розмаїтими предметами, ламали кістки, вибивали зуби. Розповсюдженим способом знущань була імітація розстрілу, при цьому багато тих, хто вижив, бачив вбивства полонених бойовиками, як військових, так і цивільних.

"Відразу після бою, де я потрапив у полон разом з двома побратимами, нас зв'язали та змусили йти попереду через заміноване поле (позаду на дистанції йшли військові РФ). Пройшовши півполя, я почув, як позаду мене пролунав вибух (як потім з'ясувалося, загинули два моїх товариша та три російських військових, ще троє росіян отримали поранення). Своїх вбитих та поранених вони винесли з поля. Наші бійці залишилися там", - військовий ЗСУ Іван, перебував у полоні 84 доби.

"Протягом усього періоду полону з різною періодичністю до мене застосовували побиття, намагалися відрізати пальці, підвішували за ноги, здійснювали тортури електричним струмом", - військовий з Житомирської області, перебував у полоні 21 день.

"Знущання іноді тривали з 11 ранку до 12 ночі. Після допитів кидали до собачого вольєру, де впродовж ночі до мене підходив вартовий та наносив удари електрошокером в голову. На ранок допит та побиття продовжували", - волонтер Володимир, провів у полоні два місяці.

"У полоні мене постійно били, травили собаками. Особливо жорстоко поводились з військовими, які потрапили в полон безпосередньо після бойових зіткнень. Катуючи, їх фактично монотонно вбивали", - військовий Григорій, 31 доба в полоні.

"На лівій руці у мене бойовики вирвали нігті на 4-х пальцях. В області тазу, де був осколок від бойових дій, вони спеціально на допитах підручними інструментами робили нестерпну біль", - військовий з Черкащини, 19 діб у полоні.

Новини

Виталий Портников: Это была не драка. Это был неверный расчет.

15 листопада, 2016

В мире только 8 человек богаче нардепа Мельничука

30 жовтня, 2016

Казанский: в "ЛНР" 2 года воевали за зарплаты в 5 раз меньше, чем при "фашистах"

29 жовтня, 2016

Горбатюк: Генпрокуратура готовится выдвинуть новые обвинения экс-министру Лукаш

29 жовтня, 2016

Боевик "ДНР": Убитых россиян даже не хоронили

29 жовтня, 2016

Окупанти зазнали значних втрат під Авдієвкою

28 жовтня, 2016

РФ розмістила в Криму ракетний комплекс «Калібр», що може вразити будь-який об'єкт України – ГУР

28 жовтня, 2016

Нелегитимная Госдума РФ пригласит на свое заседание террористов

20 жовтня, 2016

Порошенко не потиснув руки Путіна у Берліні

19 жовтня, 2016

СБУ поймала админа сепаратистских групп в соцсетях (Видео)

19 жовтня, 2016

Группа INFORMNAPALM нашла подтверждение переброса спецназа РФ под Мариуполь

10 жовтня, 2016

СБУ затримала російського шпигуна

10 жовтня, 2016

Новый "распятый мальчик": сеть взорвало видео с безумным рассказом боевика ДНР

10 жовтня, 2016

Українські війська залишаються у Станиці Луганській

09 жовтня, 2016

Популярне

Останні статті

Виталий Портников

Виталий Портников: мне не жаль Константина Аркадьевича Райкина и я не считаю, что его вопль о помощи стоит хоть какого-то серьезного внимания

30 жовтня, 2016
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко

Мер Черкас задекларував 7 авто при 26 тисячах гривень доходів

30 жовтня, 2016
Грынив

БПП предлагает ограничить доступ к электронным декларациям чиновников

29 жовтня, 2016
Артемий Троицкий

Артемий Троицкий: "герой из моторолы – как из говна пуля. И внешне жутковатый тип, и по деяниям – давно должен был на сковородке в аду жариться. Тем не менее, на безрыбье, как говорится, и жопа – соловей"

29 жовтня, 2016
Борис Акунин

Борис Акунин: Владимир Путин оказался менее умным человеком, чем я думал

29 жовтня, 2016
Россия не была переизбрана в Совет ООН по правам человека

Россия не переизбрана в Совет ООН по правам человека из-за военных преступлений в Сирии

28 жовтня, 2016
Путин - продукт пропаганды.

Чем Путин отличается от Гитлера

27 жовтня, 2016
Рінат Ахметов

Топ-10 найбагатших українців. Інфографіка

27 жовтня, 2016
"Фабрика тролів" у Санкт-Петербурзі

У Санкт-Петербурзі "фабрику тролів" закидали "коктейлями Молотова" (Відео)

27 жовтня, 2016
Медведчук

Медведчук відвідав форум у Сочі: сидів у першому ряду з Пєсковим і слухав Путіна, який критикував Захід (фото)

27 жовтня, 2016
Константин Боровой

Константин Боровой: на смену Путину придет еще один Путин

27 жовтня, 2016
Президент Украины Петр Порошенко

Порошенко обвинил Россию в агрессии против независимой Украины

27 жовтня, 2016
Ніхто, хто легально працює в Україні не зможе отримувати зарплату менше 3200.

На що вплине зростання мінімальної зарплати

27 жовтня, 2016

Номери газети у PDF

Акцент

Copyright © 2016 Media Master.