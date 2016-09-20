Верховна Рада України не визнає нову Держдуму РФ

Деталі Вівторок, 20 вересня 2016, 14:27 Автор: Олександр Шумілін, УП

Верховна Рада затвердила постанову про невизнання легітимності виборів у анексованому Криму і усього складу Держдуми РФ сьомого скликання.

За відповідну постанову проголосували 264 народних депутатів, пише Українська правда.

Раніше Комітет ВР у закордонних справах рекомендував парламенту визнати нелегітимним весь склад новообраної Держдуми РФ у зв'язку з проведенням голосування на території окупованого Криму.

У тексті Верховна Рада постановляє "не визнавати легітимність виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання, їх результатів та юридичних наслідків, та відповідно, складу, повноважень, актів та рішень Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання".

Водночас парламент звертається до Ради Безпеки і Генеральної Асамблеї ООН, парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій із закликом не визнавати легитимність виборів до Держдуми РФ сьомого скликання та відповідно, її складу, повноважень, актів та рішень.

Як відомо, 18 вересня в Росії пройшли вибори у Держдуму.

Народні депутати фракції "Народний фронт" закликали Верховну Раду підтримати заяву про нелегітимність Держдуми РФ і відповідне звернення до міжнародних партнерів.

У свою чергу євродепутати закликали не визнавати вибори в Держдуму РФ, які пройшли на території окупованого Росією Криму.

Україна передасть усім своїм міжнародним партнерам перелік осіб, причетних до організації так званих виборів у Криму, для включення їх у санкційні списки.