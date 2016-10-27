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На що вплине зростання мінімальної зарплати

Деталі
Четвер, 27 жовтня 2016, 18:16
Автор: Юрій Петренко
Зарплата

Підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн може в перспективі знизити податкові ставки в Україні.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, пишуть "Экономические известия".

“ЄСВ і ПДФО зараз низькі, тому що частина людей, які використовують найману працю, сплачують податки з суми мінімальної зарплати. … Що означає зростання мінімальної зарплати до 3200 грн?

Це значить, що ніхто, хто легально працює в Україні не зможе отримувати зарплату менше 3200. Що це означає для податкової системи? Що всі ті, хто сьогодні платить податки з 1450 або 1600 грн, будуть платити податки з 1 січня з 3200 грн”, – сказав Рева.

Він уточнив, що Фонд оплати праці, незважаючи навіть на зниження ЄСВ, перевантажений, інформує еizvestia.com.

“Уявіть, що нам потрібно отримати в бюджет 1000 грн. Яка для цього повинна бути ставка податку з зарплати в 1600? Вона повинна бути 52,5%. Якщо ж ми хочемо отримати ту ж 1000 грн і мати ставку оподаткування 10%, зарплата повинна дорівнювати 10 тис. грн. ми хочемо дати стимул до зростання заробітної плати. Якщо буде рости заробітна плата в Україні, ми готові розглядати пропозиції щодо зниження ставки оподаткування”, – сказав Рева.

Нагадаємо, вчора прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв, що мінімальна зарплата в Україні в 2017 році зросте вдвічі – до 3200 грн. Прем’єр підкреслив, що така сума випливає з підрахунків за споживчим кошиком.

Сьогодні Андрій Рева також уточнив, що це рішення передбачалося Планом пріоритетних дій уряду на 2016 рік. Крім того, Рева запевнив, що мінімальна зарплата в Україні тепер буде рости швидше за прожитковий мінімум.

Як відомо, мінімальна зарплата в Україні зараз становить 1450 грн. З 1 грудня цього року вона підвищить ся до 1600 грн.

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