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Украинцы платят больше налогов, чем получают зарплаты

Деталі
Четвер, 20 жовтня 2016, 18:52
Автор: Виктор Степанов
кошелек

Больше всего отнимает пенсионное обеспечение, "бесплатная" медицина обходится дорого, а на окружающую среду средств не хватает

Украинец со средней зарплатой вынужден платить государству огромные суммы, порой превышающие его доходы "на руки". Так, в год человек с такой "чистой" зарплатой (с которой уже сняты все налоги) получает доход в размере 46 728 грн. А вот налогов платит на 47 877 грн.

Такие данные "Сегодня.ua" получил, воспользовавшись онлайн-калькулятором проекта "Цена государства". Этот калькулятор позволяет рассчитать, сколько денег отдают украинцы государству из своих окладов. Мы взяли средний показатель зарплаты в Украине по данным Госстата - 5202 грн.

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Согласно данным рассчетов, больше всего приходится отдавать в Пенсионный фонд – 22 244 грн в год. Примерно равные суммы забирают образование и соцзащита – более 4000 грн.

"Бесплатная" медицина при этом обходится украинцам почти в 2500 грн в год.

На содержание армии уходит 2141 грн. Содержание чиновников ненамного дешевле – 1602 грн. Полиция обходится дороже армии – 2374 грн.

Меньше всего из "средних" налогов украинцев достается сфере ЖКХ (694 грн в год), культуре и спорту (599 грн) и охране окружающей среды (264 грн).

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