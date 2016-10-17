Как платить за свет в 1,5 раза меньше: когда вырастут тарифы и как с ними жить

Деталі Понеділок, 17 жовтня 2016, 21:56 Автор: Виктор Степанов

В следующем году тарифы на электроэнергию вырастут на 30%, однако эксперты отмечают: если пересмотреть свое потребление, экономить можно до 60%

С наступлением отопительного сезона многие потребители задумываются, как начать экономить электроэнергию, газ, тепло и воду. Для максимального эффекта экономии эксперты рекомендуют проводить энергосберегающие мероприятия комплексно, всем домом, объединившись с соседями в ОСМД. А вот экономить электроэнергию каждый может самостоятельно. Расходы на свет в платежках в разы ниже расходов на газ и тепло, а вот мероприятия по экономии электричества технически доступнее. Эксперты в сфере энергоэффективности поясняют: каждая семья, придерживаясь простых правил, может платить за свет на 30-60% меньше. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, как платить за электроэнергию в 1,5 раза меньше.

Куда уходят киловатты

Больше всего электроэнергии, объясняет менеджер по управлению проектами ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк, потребляет холодильник. При этом на его энергопотребление влияет несколько факторов: температура в помещении, близость к стене, а главное – класс энергопотребления. Новые холодильники класса "А" и выше используют меньше свет, а старые – больше. В среднем холодильник за месяц наматывает от 30 до 70 киловатт*час.

Электрическая плита за час может "съедать" 1,6 кВт электроэнергии. Если каждый день пользоваться плитой один час, за месяц "накрутит" до 50 кВт*час.

"Самые энергозатратные бытовые приборы: холодильник, кухонная плита (если она есть), микроволновая печь, стиральная машина, духовой шкаф, электрочайник (кофеварка). Также много электричества потребляют телевизор, освещение, компьютер, тахометр, кондиционер, утюг, музыкальный центр. Но все зависит от марки, года выпуска, класса энергоэффективности, количества т.п", – рассказывает эксперт в сфере энергоэффективности.

Если ежедневно по пять часов пользоваться компьютером и монитором средней мощности, за день может намотать 1,1 кВт*час, а за месяц – 33 кВт*час. На данный момент, при использовании более 100 кВт, за 33 кВт придется заплатить 42,5 гривни. Владельцам геймерского системного блока с большим монитором придется платить больше – до 90 кВт*час (116 гривен), при условии, если ежедневно пользоваться компьютером по пять часов.

В то же время даже современный телевизор, если им пользоваться не больше пяти часов ежедневно, за месяц вряд ли намотает больше 20 кВт*час (25,8 гривен).

Напомним, что с апреля 2015 года НКРЭКУ повышает тарифы для населения согласно четкому графику в 5 этапов, 4 из которых уже состоялись. В итоге свет для украинцев с 2015 по 2017 годы подорожает в 2,6 раза:

с 30,8 до 90 копеек за кВт*час при объеме потреблении до 100 кВт*час в месяц;

с 41,9 до 186 копеек кВт*час при потреблении свыше 100 и до 600 кВт*час в месяц;

с 134 до 168 копеек кВт*час за объем, потребленный свыше 600 кВт*час в месяц.

На инфографике можно увидеть, как менялись тарифы на электроэнергию при потреблении от 100 до 600 кВт*час.

Как платить меньше

"Вместе всей семьей изучите платежку за электроэнергию. Проанализируйте, какими электроприборами вы пользуетесь, сколько они потребляют, сколько в квартире лампочек накаливания. Определите в вашей семье ответственного энергоменеджера, который бы следил за использованием электроэнергии и отвечал за ее экономию. С этой задачей хорошо справляются школьники", – советует Сергей Свистюк.

Также эксперт советует:

выключать за собой свет

не оставлять на ночь включенные электроприборы

прикручивать на ночь бойлер

заменить лампочки накаливания в тех местах, где чаще всего горит свет

если есть возможность, заменить старые электроприборы на новые – с высоким классом энергоэффективности

Сейчас за первые 100 кВт*час украинцы платят 71,4 копейки за каждый киловатт, а при потреблении более 100 кВт*час – 129 копеек за каждый киловатт.

Поэтому идеально, если в месяц удастся потреблять до 100 кВт*час – за этот объем электроэнергии можно платить по более низкому тарифу. По словам Сергея Свистюка, прислушавшись к перечисленным советам, можно потреблять на 30% электроэнергии меньше. А если перейти на энергоэффективные электроприборы и установить двузонный счетчик – экономия может достигать 60%.

Эксперт в сфере энергоэффективности Анна Шумейко советует:

Установить энергосберегающие лампочки. Энергосберегающие лампочки помогут на треть сократить потребление электричества, говорит эксперт Национального экологического центра Украины по энергосбережению. Компактная люминесцентная лампа мощностью 23—27 Вт дает столько же света, как и обычная лампочка на 100 Вт.

К слову, энергосберегающая лампа может окупиться всего за 9 месяцев. Так, лампу мощностью 0,022 кВт в час можно купить за 98 гривен. К примеру, для того чтобы заменить все лампочки в однокомнатной квартире (по одной лампе на кухне, в туалете, прихожей и ванной и три в люстре в комнате) понадобится 686 гривен.

Если лампа мощностью 75 Вт в прихожей работает два часа в сутки, в туалете – час, в ванной – 3 часа, на кухне – 5 часов, в комнате – 6 часов, за месяц только за "свет" наберется 65,2 кВт. В то же время энергосберегающие лампы потратят в этих же условиях 19 кВт. На данный момент каждый киловатт стоит 1,29 гривни (при потреблении более 100 кВт), а с марта 2017-го тариф вырастет до 1,68 гривни.

Так, за "свет" до подорожания с обычными лампами придется платить 84,1 гривни, а с энергосберегающими – всего 23,8 гривни. После марта с "новыми" лампами – 32 гривни, а с "обычными" – 109,5 гривни.

Холодильник поставить в 10 см от стены и подальше от батарей и прямых солнечных лучей. Для того, чтобы сократить потребления электричества холодильником, стоит поставить его в прохладное и темное место – подальше от плиты и окна.

Правильно пользоваться пылесосом. Пылесос больше всего потребляет электричества в момент включения – не стоит часто выключать и включать его во время уборки. Также заполненный пылью пылесос тратит до 20% больше электричества.