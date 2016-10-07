Дно кризиса позади: как поднимается экономика Украины

Деталі П'ятниця, 07 жовтня 2016, 17:55 Автор: Виктор Степанов

С 2015 года доходы выросли на 25%, оживает строительство и торговля. Эксперты: с траншами МВФ экономика будет медленно, но расти

Экономика Украины постепенно продолжает всплывать со дна, куда она опустилась за минувшие два года, — об этом говорят свежие данные Госстата за минувшие 8 месяцев 2016 года, пишет Сегодня.

Впрочем, эксперты пока мало оптимистичны: да, небольшой рост есть, но в основном за счет того, что было значительное падение. Но то, что цифры плюсовые, уже хорошо, огорчает лишь серьезный рост преступности. Однако и он должен упасть, когда новая полиция наберется опыта и станет работать более профессионально, чем сейчас.

ЧТО К ЧЕМУ

Начнем с плюсов. Как видно из инфографики, больше всего выросли номинальные доходы населения — почти на четверть. Но с учетом инфляции реально украинцы стали богаче лишь на 7,3%. Также имеем небольшой плюс в розничной торговле, строительстве и всех отраслях народного хозяйства. Больше всего порадовала промышленность, особенно металлурги (+8%), а вот агросектор, показавший прирост в пределах статистической погрешности (0,1%), пока мало помог росту экономики. Впрочем, по словам экспертов, в оставшиеся до конца года месяцы эта отрасль наверстает, так как урожай в этом году отличный и начинается массовый экспорт зерна. Что, кстати, сократит "минус" и во внешней торговле в части экспорта. А вот импорт упал на 4%, и причин для его роста аналитики пока не видят.

ЭКСПЕРТЫ

Экономисты пока малооптимистичны, хотя и признают, что жизнь в стране немного стала лучше, чем год назад. "За год цифры так заметно изменились в лучшую сторону из-за высокой инфляции прошлого года, — сказал нам экономист Иван Никитченко. — Доходы населения выросли также из-за повышения цен, но если через 4 месяца взять статистику за полный 2016 год, то окажется, что доходы даже упали из-за инфляции". Рост внутренней торговли — также ниже инфляции — 3,1% против 4,5%. То есть физически число проданных товаров сократилось, что говорит о слабой покупательной способности населения".

Президент Украналитцентра Александр Охрименко особо отметил рост строительства, но, по его словам, здесь заслуга прежде всего населения, которое вкладывает заработанное в покупку квартир и строительство индивидуальных домов самостоятельно, что также учитывается статистикой. "Сейчас доля жилого строительства в общем объеме вложенных в него средств составляет 30%, а год назад было всего 10%. Но это не очень хорошо, так как о развитии экономики говорит развитие инфраструктуры, прежде всего — строительство дорог, а его не видно", — отметил Охрименко. Впрочем, он надеется, что по итогам года статистика изменится, так как в дорожную сеть вложено 19 млрд грн госсредств (втрое больше, чем год назад. — Авт.), которые пока освоены и учтены не полностью. Что касается преступности, то ее 20%-ный рост Никитченко объясняет запуском новой полиции, которая перестала скрывать нарушения и еще не до конца освоилась, и боевыми действиями на востоке страны (рост числа оружия на руках населения, много людей побывали в зоне боевых действий и не смогли адаптироваться к мирной жизни).

Перспективы: к декабрю будет лучше

Прогнозы обоих аналитиков единодушны: к декабрю стоит ожидать наращивания темпов восстановления страны. "Показатели продолжат улучшаться, так как рост ВВП начался только в этом году, а курс гривни остается стабильным. Есть шанс, что уже в этом году инфляция составит менее 10%, а рост ВВП превысит 1%. Это приведет в следующем году к повышению доходов населения и показателей промышленности", — уверен Никитченко. По мнению Охрименко, этому будет способствовать и возобновление программы сотрудничества с МВФ. Но здесь многое зависит от конструктивной работы законодательной и исполнительной власти, которая должна принять до конца нынешнего года ряд важных законов: о внесении изменений в Налоговый кодекс, о рынке земли, о пенсионной реформе. "Это необходимо, дабы транши МВФ, график поступления которых был озвучен Фондом на днях, начали идти регулярно, а не с задержками на год, как было, пока Рада тянула с принятием необходимых законов", — говорит Охрименко. В противном случае, снова начнется ослабление гривни, которое потянет за собой рост инфляции и ухудшение жизни народа.