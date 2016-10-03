Верификация Минфина: кого лишат пенсий и кто станет богаче

Деталі Понеділок, 03 жовтня 2016, 20:52 Автор: Виктор Степанов

Министерство финансов подает десятки тысяч сообщений о "фейковых" пенсионерах, а в Пенсфонде заявляют: большая часть информации не подтвердилась

Минфин заподозрил в фиктивности десятки тысяч пенсионеров, часть из них уже вскоре могут остаться без помощи от государства. По итогам 2016-го ведомство планирует сэкономить на фейковых получателях соцпомощи миллиарды гривен. Однако в Пенсионном фонде (ПФ) не спешат реагировать на информацию Минфина – по данным ПФ, большая часть нарушений не подтвердились. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, как в Украине проходит верификации соцвыплат и когда украинцам повысят пенсии.

Кто останется без пенсий

Самая крупная статья бюджета Украины – социальные расходы. Так, на социалку тратится 40% всех средств. При этом, как говорят в Минфине, единого реестра получателей помощи нет, в результате по всей стране "мертвые души" получают пенсии, а находчивые украинцы оформляют пособия на поддельные документы. Еще в начале года Министерство финансов создало специальный отдел со штатом всего 11 человек – их задача собрать информацию, которая есть в разных государственных органах и банках, и сопоставить ее.

За 2016 год благодаря верификации Минфин запланировал сэкономить 5 миллиардов бюджетных гривен. На данный момент ведомство выявило более миллиона нарушений на общую сумму 1,6 миллиардов гривен в месяц. Правда, отменить соцвыплаты в Минфине не могут – для этого информацию о нарушениях направляют распорядителю средств – Министерству социальной политики и в Пенсионный фонд.

"Верификация сейчас является сложившимся процессом. Она действует на постоянной основе – обнаруживает мошенничества и ошибки в социальной сфере. При обнаружении несоответствия гражданина критериям выдачи помощи – информация о нарушении направляется распорядителям средств в социальной сфере (Минсоцполитики, Пенсионный фонд, фонды социального страхования и т.п.) с рекомендацией прекратить выплату", – ответили на запрос "Сегодня.ua" в Минфине.

Однако, далеко не все рекомендации ведомства выполняют. Как отмечают в Пенсионном фонде, списки пенсионеров, которые не прошли верификацию, Минфин подает с ошибками. К примеру, информация о том, что часть украинцев получают пенсии по недействительным паспортам на бланках из зоны боев, не подтвердилась. Кроме того, в списках "фейковых" пенсионеров оказалось более 10 тысяч пенсионеров, которые уже долгое время не получают выплаты.

"По результатам проверки на основе рекомендаций, не обнаружено случаев двойных выплат и выплат умершим гражданам. В отдельных случаях внесены поправки персональных данных получателей пенсионных выплат в системе", – рассказали в Минсоцполитики.

Существует еще несколько проблем: Пенсионный фонд не может подать списки пенсионеров, которые работали в миграционной службе, СБУ и т.д, так как это нарушает действующее законодательство.

Для того, чтобы проверить информацию, выявленную в результате верификации, Минсоцполитики обратилось в Минюст с просьбой разъяснить, какими документами можно подтвердить факт ошибочного внесения в реестр сведения о смерти. На что Минюст ответил: "на запросы органов государственной власти отвечают отделы государственной регистрации актов гражданского состояния". В ответ Минсоцполитики повторно отправило письмо в Минюст с этим же вопросом.

К слову, из 60,9 тысяч пенсионеров, которых Минфин заподозрил в фиктивности, без денег остались всего 32 тысячи человек.

Когда и кому в Украине повысят пенсии

Каждому второму украинцу доходов едва хватает на еду, при этом бедными себя считают 76% семей, 52% зарабатывают меньше средств, чем необходимо для обеспечения минимальных потребностей (расчетный прожиточный минимум), и 6% получают меньше официального прожиточного минимума (1399 гривен), рассказывает главный демограф страны Элла Либанова.

Минимальная пенсия – всего 1170 гривен. Такую пенсию получают, по информации Пенсионного фонда, более 100 тысяч человек. Фактически они находятся за чертой бедности. В декабре минимальная пенсия вырастет до 1247 гривен, а в следующем году – до 1400 гривен.

Средняя пенсия в стране – примерно 1730 гривен. Еще несколько лет назад существовала система "осовременивания" пенсий. Сейчас же пенсии индексируют (повышают) на уровень инфляции. Правда, и это не всегда удается сделать. Так, в 2015-м инфляция достигла 43%, а пенсии повысили всего на 13%. В этом же году, по прогнозам правительства, годовая инфляция будет на уровне 12%, а пенсии повысят на 16%. В следующем году, как говорится в меморандуме проекта бюджета-2017, цены вырастут на 8,1%, а соцвыплаты проиндексируют на 10,1%.

Даже с учетом низких пенсий денег в бюджете катастрофически не хватает. В Украине существует солидарная система пенсионного обеспечения. Работающие украинцы платят налог в Пенсионный фонд (Единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 22% от зарплаты), эти деньги распределяются между современными пенсионерами. Размер пенсии зависит от того, как долго платили Единый социальный взнос и какую зарплату получали. В этом году дефицит в бюджете Пенсионного фонда достиг 145 миллиардов гривен, "дыру" компенсируют за счет государственного бюджета.

"11% ВВП идет на выплату пенсий, на дотацию. Эти деньги должны были быть направлены на развитие образования, на дороги, на медицину, на инфраструктуру. А мы вынуждены из бюджета забирать последние деньги, которых там и так мало, для того, чтобы просто наших пенсионеров содержать на том нищенском уровне", – прокомментировал в интервью "Сегодня.ua" ситуацию в Пенсионном фонде министр соцполитики Андрей Рева.

Заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин отметил, что законопроект об "осовременивании" пенсий уже разработан и вскоре будет подан в Раду. "Речь идет о том, что мы предлагаем правительству сегодня установить единый показатель средней заработной платы. Я пока что не буду говорить о цифрах, потому что еще идут оживленные дискуссии. Но на этой неделе они должны быть завершены и законопроект будет внесен в Верховную Раду", — сказал представитель министерства.

Как заявил Мущинин, "если будет положительное решение, мы уже в этом году почти 3,4 миллиона пенсионеров повысим размеры пенсий в среднем на 284 гривни".

Эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова уверена, что только за счет работающих украинцев пенсионеры не могут получать достойную помощь от государства: для этого необходимо запускать накопительный уровень системы. По мнению эксперта, 22% от зарплаты украинцы должны платить в Пенсионный фонд, а еще 2% откладывать на свой личный счет (накопленными средствами можно будет воспользоваться после выхода на пенсию). Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Раде.