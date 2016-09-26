Украинский ВПК похвастался авиационными новинками

Деталі Понеділок, 26 вересня 2016, 12:21 Автор: Виктор Степанов

Помимо Ан-178, украинский ВПК за последний месяц сумел представить модернизацию ударного вертолета по варианту Ми-24ПУ1 и беспилотный летательный аппарат "Горлица"

На прошлых выходных в Киеве прошел авиационный фестиваль, на котором украинская публика впервые увидела отечественный военно-транспортный самолет Ан-178. По меньшей мере три таких планируется передать украинским воздушным силам. В частности, на базе одного из Ан-178 хотят сделать самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Подобных летающих радаров на вооружении украинской армии сейчас нет. Кроме того, в последний месяц отечественный ВПК представил и другие "обновки" в области авиации, например, модернизированный ударный вертолет Ми-24, а также концепт боевого беспилотника "Горлица", сконструированный на киевском предприятии "Антонов". "Сегодня" оценила новинки.

ЛЕТАЮЩИЙ РАДАР ДЛЯ ВСУ

Авиафестиваль проходил 16-18 сентяб­ря на территории столичного музея авиации, неподалеку от аэропорта "Киев". Здесь украинская публика впервые могла увидеть одну из новейших разработок госконцерна "Антонов" — военно-транспортный самолет Ан-178. В июле эта машина участвовала в проходившем в Лондоне международном аэрокосмическом салоне Фарнборо-2016, где совершила демонстрационные полеты.

По словам директора программы Ан-178 Виктора Казурова, самолет может использоваться как десантный, санитарный, спасательный и даже как самолет-заправщик. "Внутри можно установить дополнительный топливный бак, с помощью которого осуществлять дозаправку других самолетов в воздухе. Ан-178 может поднимать 16—18 тонн грузов и перевозить их на расстояние от 3000 до 5000 километров", — пояснил Виктор Казуров.

Гости киевского авиафеста могли "пощупать" и посидеть внутри многих летательных аппаратов, представленных на шоу. А вот Ан-178 стоял за оградой, и зрителей к нему не подпускали. Дело в том, что на машину претендуют военные. По меньшей мере, три самолета Ан-178 могут поступить на вооружение Воздушных сил (ВС). Как сообщил командующий ВС, генерал-лейтенант Сергей Дроздов, на базе одного из Ан-178 планируется создать самолет дальней радио­локационной разведки.

По сути, самолет ДРЛО представляет собой летающий радар, предназначенный для обнаружения целей в воздухе, на земле и на воде, а также для координации действий сил союзников. Подобного рода летательные аппараты стоят на вооружении 19 государств мира, включая США, Россию, Саудовскую Аравию, Израиль, Пакистан, Индию и Великобританию. Украинская армия самолетами ДРЛО не располагает. Хотя в том же музее авиации можно увидеть экспонат советского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ан-71, работы по которому были свернуты еще до распада СССР.

Впрочем, по словам директора информационно-консал­тинговой компании Defence Express Сергея Згурца, создание самолетов ДРЛО даже на базе отечественного Ан-178 может обойтись государственному бюджету в кругленькую сумму. "Прежде всего нужен сам радар. Шведская компания Saab предлагала нам свое оборудование, но нужно понимать, что в этом случае армии необходимо как минимум три самолета ДРЛО — один на ремонте, один в готовности и один на дежурстве",— пояснил Сергей Згурец.

Представление о стоимости такого проекта дает контракт, заключенный в 2010 году Саудовской Аравией на поставку шведского самолета ДРЛО и управления Saab 2000. Он обошелся саудитам в $670 млн (церемония передачи состоялась в декаб­ре 2014 года в Эр-Рияде). "Для Украины куда дешевле создавать наземное радиолокационное поле, тем более что для этого у нас есть собственные возможности", — уточнил Сергей Згурец.

ВЕРТОЛЕТЫ И БЕСПИЛОТНИКИ

Помимо Ан-178, украинский ВПК за последний месяц сумел представить еще как минимум две авиановинки. Это модернизация ударного вертолета по варианту Ми-24ПУ1 и беспилотный летательный аппарат "Горлица", созданный на госпредприятии "Антонов". Этот БПЛА, по заверению госконцерна (ГК) "Укроборонпром", может стать первым отечественным тактическим беспилотным комплексом, способным нести средства поражения. При этом для наглядности рядом с первой моделью "Горлицы" разработчики положили управляемый боеприпас, являющийся, как пояснил Сергей Згурец, ракетой для наземного противотанкового комплекса "Корсар".

Ми-24ПУ1 стал результатом активной работы по усовершенствованию боевой авиации, доставшейся Украине в наследство от СССР. По данным экспертов Defence Express, поскольку основные производственные мощности остались на территории России, то работа сводится к ремонту и модернизации самолетов и вертолетов. Тем не менее она уже достаточно успешна: "На запорожском авиаремонтном предприятии "МиГ-ремонт" самолет Су-25М1 получил украинское оборудование — систему спутниковой навигации, новую радиостанцию и цифровой прицел, который позволил повысить точность прицеливания приблизительно на 30%. Почти в три раза увеличена высотность использования вооружения. В модернизированном украинском МиГ-29МУ на 20% увеличена дальность обнаружения воздушных целей (до 100 км в передней полусфере и до 45 км — в задней). Самолет оснащается улучшенными ракетами, которые выпускаются украинской госкомпанией "Артем" и имеют дальность пуска до 95 км".

Что касается Ми-24, то, по информации ГК "Укроборонпром", Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" уже готов передать в распоряжение ВСУ три улучшенные машины. В рамках модернизации они оснащены комплексом "Адрос" для защиты от пусков ракет из переносных зенитных комплексов класса "Игла" и Stinger, 30-мм автоматическим орудием, высокоточными противотанковыми управляемыми ракетами, новыми отечественными двигателями, а также современным прицельным и навигационным оборудованием, "позволяющим выполнять задачи даже в полной темноте". Как отмечают эксперты Defence Express, после такой модернизации боевые возможности вертолета выросли в три раза.

Как уже сообщала "Сегодня", в условиях ограниченного оборонного бюджета поставки отремонтированного и модернизированного оборудования будут актуальны для армии в следующем году.

В то же время бывший директор завода "Авиакон", эксперт по вопросам ВПК, Максим Глущенко пояснил, что процесс модернизации Ми-24 был разбит на два этапа еще в 2010—2011 годах. "ПУ1 предусматривает модернизацию силами украинских предприятий, в первую очередь заводом "Авиакон". ПУ2 — предполагал оснащение вертолета оборудованием французской компании Sagem. Контракт, в рамках которого планировалась масштабная программа модернизации Helicopter, был заключен еще в 2008 году. Но вскоре программа заглохла и была мной реанимирована только в 2011 году. Это далось непросто, но больших штрафов удалось избежать. Предус­матривалась установка новых двигателей, систем защиты, авионики, в частности. высокоточной навигационной системы, обзорно-прицельной системы с тепловизором; планировалась замена ракет на более современные отечественные "Барьер-В". Однако спустя пару лет программа опять сошла на нет. Хотя при таком уровне модернизации вертолеты могли составить конкуренцию современным машинам, изготовленным по стандартам НАТО", — пояснил Максим Глущенко. По его словам, дальнейшая модернизация Ми-24 может происходить и без помощи французов, но все-таки с обязательным привлечением иностранных предприятий. При этом нужно обязательно решить вопрос с поставками лопастей, которые изготавливаются в РФ.

О беспилотном комплексе "Горлица", продемонстрированном в конце августа, известно не очень много. По словам Максима Глущенко, за основу взят американский тактический беспилотник Shadow, при этом "Антонов" ведет разработки за собственные средства. "Собственных средств будет явно недостаточно, потому что только на первом этапе объемы вложений могут достичь $30 млн", — пояснил эксперт. При этом, по словам Глущенко, пока не очень понятно, какую именно машину Минобороны хочет получить на выходе, поскольку военные закрыли доступ к техническому заданию и не допускают к работе частные компании, которые, возможно, могли бы предложить какие-нибудь готовые решения.

А вот Сергей Згурец сомневается в успехе проекта "Горлица". По его словам, украинский ВПК не имеет опыта создания тактического беспилотника. Например, случае с "Горлицей" ГК "Антонов" сконструировал только планер, а вся электронная начинка комплекса является иностранной. Кроме того, по словам эксперта, ракета для ПТРК "Корсар" "не имеет отношения к ударному беспилотному комплексу". "Для ее запуска нужно иметь полезную нагрузку до 20 кг, а "Горлица" такую массу поднять не сможет. Кроме того, уничтожение цели с помощью дорогого ударного беспилотника сопряжено с риском его потерять. Поэтому куда дешевле с помощью БПЛА производить разведку цели, а потом уничтожать ее штатными артиллерийскими средствами", — полагает Згурец.