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Зима без отключений: как энергетики обеспечат украинцев электроэнергией

Деталі
Субота, 24 вересня 2016, 11:51
Автор: Виктор Степанов
ЛЭП

Энергетики и правительство разработали несколько сценариев, позволяющих в зависимости от погоды в большей или меньшей мере задействовать разные виды генерации. Наибольшие надежды в предстоящий отопительный сезон возлагаются на атомные и тепловые электростанции. При отсутствии аварийных ремонтов и стабильных поставках топлива тепловики и атомщики вполне могут справиться с повышенной нагрузкой на энергосистему зимой.

Начиная с лета, энергетика несколько раз оказывалась в сложной ситуации: на ремонт останавливались 6 из 15 энергоблоков АЭС. И.о. гендиректора государственной компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук подтвердил журналистам, что число аварийных остановок атомных блоков увеличилось. Он заверил, что серьезных аварий, которые могли бы привести к техногенным катастрофам, не было. Однако остановки блоков на ремонт создавали условия для дефицита электроэнергии, ведь на АЭС в Украине традиционно приходится больше половины объема всего производства электроэнергии в стране, пишет "Сегодня".

По словам специалистов, с января по август с.г. атомщики снизили свою долю в общем объеме производства на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение производства составило 6,47 млрд. кВт-ч. Но граждане не заметили в своих розетках. Кондиционеры, холодильники, парки аттракционов, не говоря уж об обычном освещении – все работало. Всем казалось: лето как лето.

Тем временем недостаток производства электроэнергии на АЭС привел к дополнительной нагрузке на тепловую генерацию (ТЭС и ТЭЦ). Одновременно с активной подготовкой к отопительному сезону, тепловики сумели подстраховать атомщиков. В свою очередь атомщики приложили максимум усилий, проводя ремонтные компании, для безаварийной работы зимой, и уже постепенно включаются в работу.

Увеличение производства имело оборотной стороной перерасход угля, на котором работают тепловые станции. Летом в сутки сжигалось до 100 тыс.тонн в день. Хотя, по словам специалистов, обычно даже зимой расход топлива составляет около 80 тыс.тонн. Поэтому в июле-августе звучали опасения, что работа с такой нагрузкой не позволит создать запасы угля на отопительный сезон.

В первую неделю сентября министр Игорь Насалик заверил, что склады пополняются согласно графику. Отвечая в Верховной Раде на вопросы депутатов, министр сказал: "Относительно подготовки к осенне-зимнему периоду я хочу озвучить цифры, которые должны быть известны всей стране. Минэнергоуглю на заседании Кабмина утвержден план по обеспечению углем генерирующих компаний – ТЭС и ТЭЦ. На сегодняшний день, согласно плану, мы должны иметь антрацита – 459 тыс. тонн (а на складах есть 410 тыс. тонн), по газовому углю – нужно 646 тыс. тонн (мы вышли на 561 тыс. тонн)".

По его словам, особого отставания от графика в середине месяца не было, хотя энергетикам пополнять склады углем приходится с большими усилиями. Каких усилий это стоит, граждане могут только догадываться. Впервые проблемы возникли из-за ситуации в Донбассе. На неподконтрольной территории остались шахты, добывающие антрацит, на которых работают 7 из 14 ТЭС страны. Чтобы это не повторилось, требуется организовать бесперебойные поставки антрацита с территории Донбасса, неподконтрольной Украине, а также обеспечить его импорт из других стран.

В начале сентября удалось договориться о режиме и путях поставок этой марки топлива. Пресс-секретарь представителя Украины в минской Контактной группе по урегулированию Дарка Олифер сообщила: "В рамках работы экономической подгруппы достигнута договоренность о запуске железнодорожных перевозок на ветке Попасная – Стаханов, а также окончательного восстановления и запуска перегона Никитовка – Майорск. Работа этих двух направлений необходима для поставок угля на украинские ТЭС".

Одновременно, предприятия тепловой генерации подстраховались, заключив контракты на поставку угля за рубежом. Государственное "Центрэнерго" уже разгрузило первый корабль из Южно-Африканской Республики. Частный энергохолдинг ДТЭК законтрактовал 100 тыс.тонн антрацита в ЮАР и 75 тыс.тонн. газового угля в Польше. Теоретически объем импортных поставок можно наращивать.

Директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич отметил: "Наращивание поставок угля требует дополнительных средств. А в Украине даже после повышения тарифов – самая дешевая электроэнергия для населения в Европе". Это действительно так. Газ, отопление, горячая вода подорожали в последнее время практически в 2 раза. Электроэнергия – на четверть: и при этом в общей сумме платежей она составляет всего 5-10%.
Рост цены всегда неприятен потребителю, однако в энергетической сфере такое решение было неизбежным и обоснованным. В начале 2015 года, когда было объявлено о 5 этапах повышения цен на электроэнергию, потребители платили только около 20% от ее реальной стоимости. Остальное в теории должны были компенсировать государство и промышленность, хотя против такого подхода всегда возражали иностранные кредиторы, помогающие Украине. В 2015 году МВФ поставил перед украинским правительством вопрос ребром: цены для потребителей нужно постепенно приводить к рыночному уровню.

Впрочем, проблемы с компенсациями из госбюджета были и ранее, даже в мирное время. А в период дополнительных военных расходов ситуация только усложнилась. По официальным данным, задолженность перед энергетиками со стороны государства составляет около 29 млрд.грн.
Понятно, что отрасль существует не в волшебном мире. Топливо для атомных станций, уголь, мазут, текущие ремонты, переоборудование и модернизация – все требует денег. Люди это понимают: украинцев сейчас больше беспокоит вопрос бесперебойного обеспечения электричеством, а не его цены.

Энергетики, учитывая общую ситуацию, ежедневно совершают подвиг, производя необходимый объем электроэнергии. Запас прочности отрасли держится на профессионализме, самоотверженном труде и способности быстро находить нестандартные решения сложных проблем атомщиками, тепловиками, шахтерами, диспетчерами "Укрэнерго" и другими специалистами. Их задача – обеспечить украинцев светом, а экономику и инфраструктуру Украины – электроэнергией. Потребителям же важно уменьшать энергопотребление, более серьезно относясь к энергоэффективности и экономии ценного ресурса.

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