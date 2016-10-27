На що вплине зростання мінімальної зарплати

Деталі Неділя, 02 жовтня 2016, 11:19 Автор: Виктор Степанов

Ни один человек в мире не может обойтись без учителей и наставников: они были (или есть) у каждого. Поэтому День учителя – один из тех профессиональных праздников, которые отмечают все вместе, а не только в узком кругу.