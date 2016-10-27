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Важливе

На що вплине зростання мінімальної зарплати

Ніхто, хто легально працює в Україні не зможе отримувати зарплату менше 3200.
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Четвер, 27 жовтня 2016, 18:16
Автор: Юрій Петренко

Підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн може в перспективі знизити податкові ставки в Україні.

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Украинцы платят больше налогов, чем получают зарплаты

кошелек
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Четвер, 20 жовтня 2016, 18:52
Автор: Виктор Степанов

Больше всего отнимает пенсионное обеспечение, "бесплатная" медицина обходится дорого, а на окружающую среду средств не хватает

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Как платить за свет в 1,5 раза меньше: когда вырастут тарифы и как с ними жить

лампочка
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Понеділок, 17 жовтня 2016, 21:56
Автор: Виктор Степанов

В следующем году тарифы на электроэнергию вырастут на 30%, однако эксперты отмечают: если пересмотреть свое потребление, экономить можно до 60%

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Дно кризиса позади: как поднимается экономика Украины

Экономика Украины постепенно продолжает всплывать со дна
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П'ятниця, 07 жовтня 2016, 17:55
Автор: Виктор Степанов

С 2015 года доходы выросли на 25%, оживает строительство и торговля. Эксперты: с траншами МВФ экономика будет медленно, но расти

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Верификация Минфина: кого лишат пенсий и кто станет богаче

пенсионеры
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Понеділок, 03 жовтня 2016, 20:52
Автор: Виктор Степанов

Министерство финансов подает десятки тысяч сообщений о "фейковых" пенсионерах, а в Пенсфонде заявляют: большая часть информации не подтвердилась

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Cамые невероятные учителя мира

учитель
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Неділя, 02 жовтня 2016, 11:19
Автор: Виктор Степанов

Ни один человек в мире не может обойтись без учителей и наставников: они были (или есть) у каждого. Поэтому День учителя – один из тех профессиональных праздников, которые отмечают все вместе, а не только в узком кругу.

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Названі правила перетину кордону, які діятимуть після скасування віз

паспорт
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Четвер, 29 вересня 2016, 07:18
Автор: Юрій Петренко

Якщо все піде за кращим сценарієм, то незабаром візи громадянам України не знадобляться для подорожей у країни ЄС, за винятком Великої Британії та Ірландії. Безвізовий режим поширюється також на Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію, що не входять до Євросоюзу.

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Чего ждать от зимы 2017 года

погода
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Вівторок, 27 вересня 2016, 14:25
Автор: Виктор Степанов

Грядущая зима будет в Украине очень холодной, не в пример двум теплым зимам последних лет. Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань. Какой, по его расчетам, будет погода с декабря по февраль, Леонид Иванович рассказал "Сегодня" (см. инфографику). Напомним: учитывая, что прогноз сделан для всей Украины, климат которой в разных регионах отличается, вероятность прогноза составляет около 75%.

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Украинский ВПК похвастался авиационными новинками

АН-178
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Понеділок, 26 вересня 2016, 12:21
Автор: Виктор Степанов

Помимо Ан-178, украинский ВПК за последний месяц сумел представить модернизацию ударного вертолета по варианту Ми-24ПУ1 и беспилотный летательный аппарат "Горлица"

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Вирвані нігті та цькування собаками. СБУ оприлюднила свідчення звільнених з катівень полонених

звільнення
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Неділя, 25 вересня 2016, 23:53
Автор: Юрій Петренко

Служба безпеки України видала брошуру, у якій зібрані свідчення українських військових, волонтерів та інших осіб, що вижили у полоні бойовиків. У брошурі зібрані свідчення про факти нелюдських умов утримання, катувань, психологічного тиску та інших порушень прав людини, що застосовували бойовики до полонених. Крім того наведені численні факти присутності російських військових на Донбасі.

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Зима без отключений: как энергетики обеспечат украинцев электроэнергией

ЛЭП
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Субота, 24 вересня 2016, 11:51
Автор: Виктор Степанов

Энергетики и правительство разработали несколько сценариев, позволяющих в зависимости от погоды в большей или меньшей мере задействовать разные виды генерации. Наибольшие надежды в предстоящий отопительный сезон возлагаются на атомные и тепловые электростанции. При отсутствии аварийных ремонтов и стабильных поставках топлива тепловики и атомщики вполне могут справиться с повышенной нагрузкой на энергосистему зимой.

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  1. Верховна Рада України не визнає нову Держдуму РФ

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Виталий Портников: Это была не драка. Это был неверный расчет.

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В мире только 8 человек богаче нардепа Мельничука

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Казанский: в "ЛНР" 2 года воевали за зарплаты в 5 раз меньше, чем при "фашистах"

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Новый "распятый мальчик": сеть взорвало видео с безумным рассказом боевика ДНР

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Ніхто, хто легально працює в Україні не зможе отримувати зарплату менше 3200.

На що вплине зростання мінімальної зарплати

27 жовтня, 2016

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