На що вплине зростання мінімальної зарплати

Підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн може в перспективі знизити податкові ставки в Україні.
Больше всего отнимает пенсионное обеспечение, "бесплатная" медицина обходится дорого, а на окружающую среду средств не хватает
В следующем году тарифы на электроэнергию вырастут на 30%, однако эксперты отмечают: если пересмотреть свое потребление, экономить можно до 60%
С 2015 года доходы выросли на 25%, оживает строительство и торговля. Эксперты: с траншами МВФ экономика будет медленно, но расти
Министерство финансов подает десятки тысяч сообщений о "фейковых" пенсионерах, а в Пенсфонде заявляют: большая часть информации не подтвердилась
Ни один человек в мире не может обойтись без учителей и наставников: они были (или есть) у каждого. Поэтому День учителя – один из тех профессиональных праздников, которые отмечают все вместе, а не только в узком кругу.
Якщо все піде за кращим сценарієм, то незабаром візи громадянам України не знадобляться для подорожей у країни ЄС, за винятком Великої Британії та Ірландії. Безвізовий режим поширюється також на Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію, що не входять до Євросоюзу.
Грядущая зима будет в Украине очень холодной, не в пример двум теплым зимам последних лет. Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань. Какой, по его расчетам, будет погода с декабря по февраль, Леонид Иванович рассказал "Сегодня" (см. инфографику). Напомним: учитывая, что прогноз сделан для всей Украины, климат которой в разных регионах отличается, вероятность прогноза составляет около 75%.
Помимо Ан-178, украинский ВПК за последний месяц сумел представить модернизацию ударного вертолета по варианту Ми-24ПУ1 и беспилотный летательный аппарат "Горлица"
Служба безпеки України видала брошуру, у якій зібрані свідчення українських військових, волонтерів та інших осіб, що вижили у полоні бойовиків. У брошурі зібрані свідчення про факти нелюдських умов утримання, катувань, психологічного тиску та інших порушень прав людини, що застосовували бойовики до полонених. Крім того наведені численні факти присутності російських військових на Донбасі.
Энергетики и правительство разработали несколько сценариев, позволяющих в зависимости от погоды в большей или меньшей мере задействовать разные виды генерации. Наибольшие надежды в предстоящий отопительный сезон возлагаются на атомные и тепловые электростанции. При отсутствии аварийных ремонтов и стабильных поставках топлива тепловики и атомщики вполне могут справиться с повышенной нагрузкой на энергосистему зимой.